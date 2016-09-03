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真的換物不換錢？夜市德州撲克攤被起獲賭資

2016-09-03  13:54

［記者游承霖／新北報導］換物不換錢！新北市新莊輔大花園夜市內知名德州撲克攤販，名義上打著換物不換錢的招牌，私底下卻進行賭博行為，新莊警分局昨日晚間一舉破獲，逮捕林姓負責人與荷官、賭客等7人，並當場查獲賭具、籌碼、賭資3萬6千5百元與抽頭金1萬5千元等證物，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，41歲林姓男子，在新莊輔大花園夜市內開設德州撲克攤販，標榜遊戲競技名號，在攤上擺放大量玩偶、禮品做為掩護，實際上進行金錢賭博，並聘僱身材火辣的女荷官吸引顧客上門，由於不會當面進行現金交易，造成警方雖多次上門臨檢卻未果；昨日晚間員警喬裝賭客上門，見時機成熟，一舉查獲林男在內的7人，並查扣賭具、籌碼、賭資3萬6千5百元與抽頭金1萬5千元等證物。

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  • 警方見時機成熟上門臨檢。（記者游承霖翻攝）

    警方見時機成熟上門臨檢。（記者游承霖翻攝）

  • 業者還將常客加入LINE群組。（記者游承霖翻攝）

    業者還將常客加入LINE群組。（記者游承霖翻攝）

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相關關鍵字： 夜市 德州撲克 攤販 賭博
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