患病弱視又失眠 女子跳樓輕生

2016-09-03 14:01

［記者黃捷／新北報導］44歲范姓女子疑因患病導致弱視，今晨爬上自家公寓7樓頂企圖輕生，鄰居發現雖立刻打119求救，未料范女一見警消抵達，竟二話不說一躍而下，當場失去生命跡象，送醫急後仍宣告不治。

警方調查，范女身穿紅衣跳樓輕生，身上未帶證件，但經鄰居指認，確定她就住在該棟公寓，范女與家人同住，卻趁今晨6時許家人還沒睡醒，就爬上頂樓輕生，警方初步排除他殺可能，但范女未留遺書，確切輕生原因仍待釐清。

家屬向警表示，范女去年罹病，視力嚴重受損，從此鬱鬱寡歡，也有失眠症狀，得靠安眠藥才能入睡，推測可能因此想不開才會輕生。

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