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幻聽脫罪？男子手刃二嫂 再議結果大翻盤

2016-09-03  13:25

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北瑞芳一名53歲賴男精神不穩，前年在老母的頭七法會與林姓二嫂發生口角，持刀朝她猛刺5刀，基隆地檢署原認定賴男犯案時幻聽，給予不起訴處分，惟經林女家屬聲請再議，結果大翻盤，檢方訊問證人與調閱監視器，均未得到賴男當日精神異常的結論，日前依殺人未遂罪起訴。

賴男供稱，民國98年4月間出現精神不穩定狀況，隔年2月至部立基隆醫院申請精神鑑定，確診為思覺失調症，申請中度精神障礙手冊，但101年起即未接受積極治療，常有幻聽的症狀。

賴男犯後與精神專科醫師會談，稱二嫂長期對他「魔音穿腦」，當天不知為何失控抽刀亂捅；醫師以「班達視動完形測」診斷，不排除賴男患有精神疾病、情緒障礙、器質性腦傷，才出現妄想、幻覺、怪異言行等精神症狀。

檢察官原以診斷書認定賴男犯案時精神異常，喪失辨識行為能力，予以不起訴，但林女家屬認為賴男當天精神正常，卻痛下毒手，導致林女肺部、胸部破裂，緊急送醫才撿回小命，向基檢聲請再議。

檢方重新調查，調閱附近監視器，發現賴男當日行為舉止正常，再訊問當日在場的家屬，眾人均指稱賴男與常人無異，與林女吵架後才大發雷霆，一時衝動掏刀相向，案情大逆轉。

檢察官認為賴男雖有身心障礙手冊，但犯案時尚具辨識行為之能力，只因爭執就揮刀刺人，犯行明確，予以起訴。

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  • 賴男前年在老母的頭七法會與二嫂發生口角，持刀朝她猛刺5刀。圖與本新聞無關。（資料照，記者曾健銘翻攝）

    賴男前年在老母的頭七法會與二嫂發生口角，持刀朝她猛刺5刀。圖與本新聞無關。（資料照，記者曾健銘翻攝）

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