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女友前一秒視訊預告尋短 下一秒跳橋...

2016-09-03  13:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子今天上午突然接獲女友開啟Line視訊通話，女友表示心情不佳揚言輕生後竟跳橋尋短，由於位置不明男子急打119求救，消防局透過手機定位查到發話位址，先在中彰快速道路路肩找到女子轎車，接著在10米深的下方草叢尋獲骨折受傷的女子送醫，至於尋短原因仍待進一步釐清。

台中市消防局勤務中心今天上午9點多接獲王姓男子報案，表示36歲的張姓女友自昨晚駕駛銀色自小客出門後徹夜未歸，剛剛突然接到女友透過手機通訊軟體開啟Line視訊通話，先是表示心情不佳要輕生，接著竟跳橋尋短。

由於王男無法確認女友跳橋位置，消防局立即通知電信公司定位查址查詢發話地點，進一步鎖定基地台位址在西屯區漢翔北街，立即派遣協和、西屯消防分隊及通報110到基地台周邊擴大搜尋。

警方及消防人員隨後在距基地台約2、3百公尺處的中彰快速道路路肩尋獲張女轎車，赫見手機還在橋上，立即往10米深橋下的相對位置查看，驚見張女已經掉落到約10米深的下方平面道路分隔島草叢，雖然意識清楚但手臂及肩膀骨折，緊急以護具固定女子並以擔架抬上救護車後送醫救治，至於相關尋短原因正由警方進一步釐清。

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  • 消防人員以護頸固定張女頸部後送醫。（記者許國楨翻攝）

    消防人員以護頸固定張女頸部後送醫。（記者許國楨翻攝）

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