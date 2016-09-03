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草莓苗價高頻遭竊 大湖警方急「護苗」

2016-09-03  13:05

［記者張勳騰／苗栗報導］苗栗縣大湖鄉草莓苗，因今年氣候異常變化加上碳蛆病肆虐影響，培育不易導致市場缺貨，價格飆漲每株破10元，甚至傳出有莓苗被竊，警方已鎖定特定對象偵辦；大湖警方也立即啟動「湖警守護草莓苗」專案，透過警民合作，加強轄內126個育苗地點巡邏勤務。

莓農說，大湖鄉是全國重要草莓產區，種植面積約500公頃，1公頃約4萬多株莓苗，惟今年碳蛆病橫行，加上草莓育苗期天氣太熱，致草莓苗損傷慘重，莓苗價格上揚，每株要10多元。

大湖鄉大窩山區，近日傳出所育莓苗遭竊約1千多株，莓農損失不小，大湖警分局已鎖定特定對象偵辦。警方研判，草莓農因自身草莓苗不足，購買成本又過高，導致某些不肖莓農竊取他人或購買來路不明之草莓苗種植。

大湖警分局為防堵草莓苗竊案發生及不肖人士的覬覦，立即啟動「湖警守護草莓苗」專案勤務作為，並透過警民合作彌補警力之不足，藉以強化草莓園巡守勤務，形成治安維護網。

大湖警分局長陳宏賓表示，分局將自即日起至10月中旬持續於每天不定時、不定點加強轄內126個育苗地點巡邏勤務，讓宵小無機可乘。

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  • 苗栗縣大湖鄉大窩山區草莓苗，傳出被竊，育苗架上的莓苗被竊一空。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣大湖鄉大窩山區草莓苗，傳出被竊，育苗架上的莓苗被竊一空。（記者張勳騰翻攝）

  • 大湖警分局已針對轄區126個育苗點，調派警力加強巡邏「護苗」（記者張勳騰翻攝）

    大湖警分局已針對轄區126個育苗點，調派警力加強巡邏「護苗」（記者張勳騰翻攝）

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