賤男偷拍女友性愛片 PO網只馬賽克自己

2016-09-03 12:28

〔記者吳政峰／基隆報導〕下流！偷拍與前女友的性愛片，竟因求復合不成，把影片PO上色情網站，還只馬賽克自己的臉，讓女生被網友看光光！

基隆市24歲彭男原與19歲女子阿惠（化名）同居，去年偷拍兩人性交影片及阿惠沐浴照數張，後因個性不合分手，彭男想挽回遭拒，竟把淫片與裸照放到色情網站供人觀賞，且只將自己的臉打馬賽克，今年阿惠輾轉從友人口中得知此事，氣得報案，基隆地檢署日前依違反《兒童及少年性交易防制條例》對彭男提起公訴。

阿惠相貌出眾，留著一頭長髮，身材纖細，愛上了打零工維生的彭男，兩人同居在彭家中，但個性不合屢生衝突，小惠數度提出分手，彭男為了使她留下，竟盜攝兩人床第之私，完事後還透過廁所門縫拍下她的入浴照，用以作為挽回籌碼。

去年底阿惠決定分手，彭男突拿出淫片、裸照要脅，嚇得她花容失色，東西收一收即離開兩人愛的小窩，不願復合。

今年3月間，朋友告知阿惠「你好像被彭偷拍了」，並打開色情網站佐證所言為真，阿惠看到場景在彭男房間，彭男的臉打上馬賽克，自己卻赤裸裸被放上網，氣得提告。

彭男到案承認犯行，辯稱想挽回阿惠，沒想到她堅持分手，一時衝動才會把影片PO上網，藉此賺取網站積分，提高會員等級，觀看更多他人的自拍影片。

檢警勘驗影片，整個過程不到4分鐘，僅有兩種姿勢，期間阿惠未看鏡頭，應為偷拍，而彭男把影片放在可供不特定人士共見共聞網站上，觸犯兒少性交易法，因此起訴，最高可判刑3年、併科500萬元罰金。