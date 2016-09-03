「我幫妳扶著梯」男偷襲妻子同鄉大腿、下體

2016-09-03 11:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］廖姓男子在桃園市從事水電工作，去年他受認識10多年的妻子同鄉委託，到住處3樓修繕天花板電燈，修理好後婦人爬上梯子擦拭電燈，廖男在下方藉口：「我幫妳扶著梯！」兩度偷襲婦人大腿並游移到下體處，婦人驚聲尖叫制止：「你怎麼可以這樣！我是你老婆的同鄉！你有老婆、我有老公了！」廖男竟無恥回稱：「誰叫大家都這麼喜歡妳！」廖男被依性騷擾、強制猥褻罪判處6個月及1年2月徒刑。

判決指出，廖男去年3月22日替婦人修繕電燈，當天晚上又前往檢查是否徹底修復，他看到婦人爬上梯子擦拭電燈，假熱心要幫忙扶梯避免跌倒，趁機伸出鹹豬手偷摸大腿，婦人顧及雙方交情僅是斥責，廖男沒罷手反倒更加囂張，再度伸手觸碰大腿及下體。

婦人惱怒痛罵廖男：「你怎麼可以對我這樣，我跟你老婆是中國老鄉、是朋友，你不能對我這樣！而且我有老公、你有老婆！不可以這樣！」廖男反稱：「誰叫大家都喜歡妳，是男人都想啊！」

婦人指控，由於現場只有她跟廖男，擔心激怒他恐遭殺人滅口，只好先安撫廖男情緒後趕緊請他離開才報案。

廖男否認犯行且供詞不一，但事發後他曾向婦人表達歉意，婦人拒絕原諒也不願和解，桃園地院法官審結分別依性騷擾、強制猥褻罪，判處廖男6個月及1年2月徒刑，6個月徒刑部分得易科罰金。