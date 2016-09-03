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深夜酒駕自摔亡 妻在警局哭斷腸

2016-09-03  11:35

〔記者陳薏云／新北報導〕昨晚11時許，42歲李姓男子騎車行經環河西路時，疑因酒駕騎不穩，擦撞到中央護欄後飛出，頭部嚴重創傷，送醫後仍不治，李妻接獲消息，哭著前往警局表示「早上說要去工作後就沒消息，怎麼晚上就回不來了！」

警方調查，李男在新莊區從事機車維修工作，為家中重要經濟支柱。昨晚欲返回永和區住處時，在環河西路上自摔，人飛出後機車還向前滑行近40公尺，李男倒臥血泊中，警消到場就已無呼吸心跳，送往永和耕莘醫院仍宣告不治。妻子在製作筆錄時哭斷腸，表示只知道丈夫早上出門上班，接著就沒有再聯絡，晚上就接到通知電話，直呼「怎麼會這樣」。

警方替李男抽血檢查，發現其體內酒精濃度竟達1.3mg/L，加上昨晚下大雨，恐是酒駕加上天雨路滑，才不慎自摔喪命，詳細車禍原因仍待釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 李男酒駕騎車回家，經過永和區環河西路時不慎自摔亡。（記者陳薏云翻攝）

    李男酒駕騎車回家，經過永和區環河西路時不慎自摔亡。（記者陳薏云翻攝）

  • 李男自摔後，機車滑行40公尺，在中央護欄留下長長刮痕。（記者陳薏云翻攝）

    李男自摔後，機車滑行40公尺，在中央護欄留下長長刮痕。（記者陳薏云翻攝）

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