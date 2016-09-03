| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

殯儀館前車子冒煙...驚見男子燒炭身亡

2016-09-03  08:31

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市辛亥路第二殯儀館前停車場，今天清晨5時許，一名33歲陳姓男子在廂型車內燒炭尋短，經警、消人員緊急送萬芳醫院搶救，仍回天乏術，而警方經採證，發現車內散落藥物、藥袋，且車廂後座以烤肉架燒炭，沒有遺書，現已聯絡家屬到場了解詳細尋短原因。

警方說，今天清晨5時許，消防局接獲通報，該停車場內有廂型車冒煙，消防人員經前往救援，發現有男子倒臥車內，已無心跳，馬上將其送往萬芳醫院，仍不治。

警方經從車牌追查，查知死者身分，也通知家屬到醫院，正進一步了解死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 男子在車內燒炭身亡。（民眾提供）

    男子在車內燒炭身亡。（民眾提供）

  • 男子在車內燒炭身亡。（記者邱俊福翻攝）

    男子在車內燒炭身亡。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燒炭自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：殯儀館前車子冒煙...驚見男子燒炭身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.