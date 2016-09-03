殯儀館前車子冒煙...驚見男子燒炭身亡

2016-09-03 08:31

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市辛亥路第二殯儀館前停車場，今天清晨5時許，一名33歲陳姓男子在廂型車內燒炭尋短，經警、消人員緊急送萬芳醫院搶救，仍回天乏術，而警方經採證，發現車內散落藥物、藥袋，且車廂後座以烤肉架燒炭，沒有遺書，現已聯絡家屬到場了解詳細尋短原因。

警方說，今天清晨5時許，消防局接獲通報，該停車場內有廂型車冒煙，消防人員經前往救援，發現有男子倒臥車內，已無心跳，馬上將其送往萬芳醫院，仍不治。

警方經從車牌追查，查知死者身分，也通知家屬到醫院，正進一步了解死因。

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