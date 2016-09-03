名醫拍小護士蜜臀寄男友 之後這件事更過分！

2016-09-03 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕已婚的台北醫學大學附設醫院前主治醫師梁宏華，去年因偷拍林姓護理師的背部和臀部，還寄給對方男友吃上官司。沒想到之後他還傳性愛影片給護理師，如今醫師夫妻與護理師3人官司仍在持續中。

《蘋果日報》報導，梁宏華3年前與林姓護理師發生婚外情，去年林想分手，梁男竟然趁睡覺時偷拍她的背部和臀部，傳給林女男友，林女怒告梁妨害秘密。雙方疑因和解金談不攏，和解不成，審理期間梁竟又傳送兩人的性愛影片給林女，林女又再加告梁涉妨害秘密罪。

報導指出，梁方挨告也出招還手，梁男的妻子反告丈夫與林女妨害家庭，之後再對丈夫撤告，只剩林女與其對決，3人之間的恩怨情仇，讓外界猶如霧裡看花。