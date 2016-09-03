| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

發生奪命爆炸案 杜特蒂家鄉陷入緊張

2016-09-03  03:12

〔中央社〕菲律賓南部大城納卯市鬧區昨天深夜發生爆炸事件，截至清晨2時，尚無任何組織出現承攬責任。納卯市氣氛陷入緊張，根據電視台畫面，特警隊已經出現在重要設施週邊。

2日深夜10時20分左右，納卯市夜市發生爆炸事件，馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）在聲明中說，有10人當場死亡，約60人受傷送進醫院，其中2人傷重不治。

這起爆炸事件發生的時機與地點敏感。

納卯市是菲律賓總統杜特蒂的家鄉。1名槍械走私者向警方供稱，有人打算買槍刺殺杜特蒂。另方面，政府軍正大舉在蘇祿島集結，準備一舉消滅盤據深山已久的恐怖組織「阿布沙伊夫」。

軍方不排除這是阿布沙伊夫轉移政府圍剿壓力的手段。

杜特蒂之子、納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）7月上旬曾警告，納卯市面臨來自伊斯蘭國（IS）的恐怖攻擊威脅。

納卯市之前已發生過多次奪命爆炸事件。

2003年3月與4月，納卯市的機場與碼頭分遭爆炸攻擊，至少38人死亡；2005年納卯市1座公車站發生爆炸，1名12歲男童不幸死亡；2013年9月，納卯市2家電影院發生爆炸，5人受傷。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：發生奪命爆炸案 杜特蒂家鄉陷入緊張


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.