菲南納卯市爆炸案 台商大致平安
2016-09-03 03:12
〔中央社〕菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯市發生爆炸案，至少10人喪生，約30人受傷，菲律賓棉蘭佬台商會秘書長陳思辰表示，並無台商受到波及。
2日深夜10時20分左右，納卯市馬可波羅大飯店附近夜市發生爆炸事件，市政府在1份聲明中說，有10人當場死亡，約30人受傷送進醫院。
納卯市是菲國第3大城，也是民答那峨島的政經中心，除有眾多華人在當地經商之外，還有20至30名台商在當地打拼。
菲律賓棉蘭佬（即民答那峨島）台商會就設在這座城市。台商會秘書長陳思辰接受中央社記者電話訪問時說，她已跟絕大多數的會員取得聯繫，大家都通報平安。
陳思辰說，納卯市的台商大多集中在漁港一帶，據爆炸地點有17公里的距離。
另方面，納卯菲華文化協會常務委員盧東海在電話中告訴中央社記者，發生爆炸事件的夜市，販賣日用雜貨、二手衣物及小吃，「是一般菲人喜歡光顧的地方，深夜應該不會有華人去」。
盧東海也是中華民國僑務委員會僑務顧問。
當地警長葛蘭（Manuel Gaerlan）發布聲明說，警方正謹慎調查爆炸原因，城市的出入口均已設置臨檢站，防止肇事分子脫逃。他也呼籲民眾提高警覺，發現可疑人士立即通報當局。
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