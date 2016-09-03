菲南爆炸案數十人死傷 疑為恐怖攻擊
2016-09-03 00:38
〔中央社〕在菲律賓政府準備一舉剿滅恐怖組織「阿布沙伊夫」之際，總統杜特蒂的家鄉納卯市發生爆炸案，媒體報導，至少9人死亡、近30人受傷，有可能是恐怖攻擊。
東民答那峨島軍區司令葛瑞羅（Leonardo Guerrero）在1份簡短報告中說，2日深夜10時20分左右，納卯市1處夜市發生爆炸事件，地點也靠近阿特尼奧（Ateneo）大學。
葛瑞羅說，軍方仍在蒐集相關訊息，包括死傷人數。
但當地媒體報導，至少有9人死亡、27人受傷。
納卯阿特尼奧大學在臉書專頁Po出數張照片。
馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）說，總統杜特蒂已經抵達爆炸現場，了解狀況。
菲國安全當局暫時未能確認是否為恐怖攻擊，但目前菲律賓軍方正大舉集結兵力，準備一舉剿滅藏匿於西南隅蘇祿島叢林�的「阿布沙伊夫」恐怖分子。
過去連日的戰鬥，軍方擊斃將近30名恐怖分子，但己方也折損15人。
杜特蒂最近曾提醒民眾，慎防恐怖分子進行報復攻擊。
另一方面，杜特蒂幾乎每逢週末都返回納卯市。不久前，警方逮捕的1名槍械走私者供稱，有客戶想要刺殺杜特蒂。
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