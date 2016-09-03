疑女兒抽菸引燃雜物 家中火警3人嗆傷
2016-09-03 00:53
［記者黃捷／新北報導］新北市消防局昨（2日）晚間10時26分獲報，三重區仁愛街125巷1棟公寓3樓竄出火煙，立刻派人車趕抵現場，所幸僅其中1間房燃燒，火勢不大，很快就被撲滅，但陳姓女屋主等3名女子因嘗試滅火，不慎燒傷、嗆傷，目前已送醫治療，幸無生命危險。
消防初步推測，屋主的女兒在屋內抽菸，不慎引燃雜物，才會起火，但確切事發經過，仍待3女出院後釐清。
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