毒販自導自演 緝毒組長知情申請獎金遭起訴

2016-09-03 00:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市調查處機動站蔡姓緝毒組長知情游姓毒販安排中國運毒，以適用證人保護法換免刑或不起訴，雖未積極參與該計劃，卻仍申請緝毒獎金所涉不法，雄檢昨偵結依利用職務詐取財物未遂罪嫌起訴。

但就運毒部分，檢方沒有起訴他共同運毒，僅起訴詐領財物未遂的部分認定涉重嫌，形同同意游姓毒販自導自演，製造中國運毒情資，從中國走私70公斤安毒給檢調當績效。

據調查去年4月間，高雄檢調破獲「販毒集團利用癌末患者運毒案」，查獲罹患肺腺癌的曾姓男子收受販毒集團30萬的佣金，把自宅當成毒品轉運站，暫放70公斤、市價1億多的安毒，被檢警調聯手逮獲。

雄檢指出，調查局高雄市調查處於去年間查獲游姓毒販涉嫌走私40公斤K他命，他向承辦檢察官提出可借人頭，自中國走私運毒70公斤安非他命供檢調查緝，盼適用證人保護法換得免刑或不起訴，但被檢察官拒絕。

但游男仍自導自演，連繫在中國欠他債的友人安排運毒，並找來罹癌的曾姓男子當人頭，再依計劃破獲毒品販運走私，承辦檢察官及調查官得知情況，拒絕游姓毒販運毒供檢警查緝，並告知不得自行或教唆他人運毒，但知情的蔡組長依舊申請緝毒獎金，遭約談調查後以10萬元交保候傳，昨認定構成公務員利用職務機會「詐領」財物，將他以未遂罪嫌起訴。

另游男涉及運輸70公斤安非他命部分，日前已先行起訴，並經一審依運輸第二級毒品罪名判刑12年，現上訴二審審理中。

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