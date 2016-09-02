老爸死狀難看 兒子否認遺棄 檢：大體會說話

2016-09-02 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕七旬的林姓老翁罹患糖尿病、高血壓等，行動不便需按時服藥，最後因宿疾纏身，長期營養不良，在住處因休克心肺衰竭死亡；由於老翁遺體瘦弱、全身皮膚嚴重發炎，檢察官相驗後認定老翁的兒子完全不搭理老爸，依遺棄罪將兒子起訴。

《聯合報》報導，南投縣的林姓男子日前遭到檢察官依遺棄罪起訴；起訴書指出，林姓老翁生前有糖尿病、高血壓和便秘等疾病，元月底因排尿困難，到醫院住院，當時行走要有人扶著，2月病情穩定出院後，兒子明知父親無自救力，卻不再帶父親回診拿藥、提供合適的飲食等，致父親因宿疾纏身，長期營養不良，於4月20日晚上在住處因休克心肺衰竭死亡。

檢察官指出，糖尿病不會立即致命，只要得到妥善的照顧，存活期很長；而林姓老翁的大體腹部凹陷、骨緣明顯突出，全身皮膚嚴重發炎，「大體會說話」，從相驗的狀況清楚說明，兒子沒有搭理老爸，才會讓人那麼難看的病死，已經構成遺棄罪。

林姓男子出庭時則喊冤，表示自己為了生計需要上山打工，無法時時陪在父親身邊，叮嚀父親用藥；父親很不配合。林姓男子認為自己不是很孝順，但也曾陪伴父親住院就醫，「說遺棄太沈重了」。