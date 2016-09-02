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台籍男在中國遭砍反被拘留 在台家屬求助無門

2016-09-02  21:57

［記者鄭淑婷／桃園報導］陳姓、林姓兩名台籍男子在中國遭人砍傷，陳男一度命危，林男至今仍被依殺人罪刑事拘留，在台家屬自行調閱監視器，發現2人根本就是受害者，林父至今還見不到兒子，求助無門之下只能公開監視器畫面，期盼政府介入協助。

林男家屬表示，25歲林男到廣東東莞找陳姓友人尋找工作機會，兩人經常到虎門威遠島一間網咖，與店長十分熟識，上月16日中國籍單姓男子也到網咖，店長便邀集3人一起吃飯、認識，席間單男有喝酒，突然伸手摸了陳男臀部，戲謔說：「沒看過外國人的屁股。」單男被陳男制止、斥責後，到附近小吃攤搶了3把刀。

林男家屬表示，單男衝進網咖尋仇沒見到陳男，改到附近尋人，一看到陳男就砍，出手制止的林男也遭波及，陳男被砍到當場休克，林男左手掌險些被砍斷，3人拉扯過程搶走刀子，公安據報趕抵現場，認為陳、林兩人手上也拿著刀，將3人依殺人罪刑事拘留，但陳男因傷勢過重送醫急救，一度命危被救回，目前留置親戚家休養，林男至今仍被拘留。

林男家屬不解說，自行到中國調閱監視器，才發現陳、林兩人根本是被害人，反被依殺人罪刑事拘留，林父到現在還見不到兒子，求助無門之下只好將監視器公開，希望政府能介入協助，讓兩人盡早返台。

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  • 單男（左1）持刀砍傷陳男（右2）、林男（右1）。（圖擷取自網路）

    單男（左1）持刀砍傷陳男（右2）、林男（右1）。（圖擷取自網路）

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相關關鍵字： 中國 公安 刑事拘留 拘留 殺人罪 監視器 監視器畫面 砍傷 被害人
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