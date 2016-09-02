扯！民眾機車違規 卻收到客貨車罰單？

2016-09-02 21:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕明明是機車違規，卻收到客貨車的罰單！基隆市林姓機車車主，紅燈右轉挨罰；林的罰單竟錯誤連連，不僅車籍地遠在汐止，車種還是客貨車；原來是換新式車牌後，客貨車與機車的車牌換成7碼，又都是白底黑字，員警開錯罰單，惹出大烏龍。

基隆市警局交通隊交安組長李文雄指出，由於舊有車牌號碼不敷使用，交通部公路總局民國101年發放新式車牌；舊式客貨車與機車的車牌，從原有的6碼全改為7碼（前3碼英文、後4碼數字），而且都是白底黑字的式樣。

李文雄說，新式轎車、客貨車牌與新式車牌的號碼相同，確實容易混淆，罰單上的車牌恰巧有2輛，1輛是客貨車，1輛是機車。

基隆1名林姓男子上個月，騎車違規紅燈右轉被警員吳文志攔下，吳員以林持汽車駕照卻騎機車，開了1張無照駕駛的罰單，罰他6千元。

林收下罰單，回家才發現，紅單內容有誤。

林受訪指出，紅單上的車牌、姓名都是對的，但機車的車籍地址，誤植為汐止某地，認為警員開錯罰單，拒絕繳納。

李文雄指出，這張紅單仍是有效罰單。吳員攔下林時，林身上無證件，只好依機車的車牌去找尋車籍資料，但吳員選錯車種，勾選到客貨車，電腦才「SHOW」出設籍在汐止區的客貨車地址。

此外，吳員還看錯法條，林並不是無照駕駛，而是違反持汽車駕照不得騎機車的規定，依法只要繳納1800元罰鍰。