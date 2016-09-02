扯！民眾機車違規 卻收到客貨車罰單？
2016-09-02 21:46
〔記者林嘉東／基隆報導〕明明是機車違規，卻收到客貨車的罰單！基隆市林姓機車車主，紅燈右轉挨罰；林的罰單竟錯誤連連，不僅車籍地遠在汐止，車種還是客貨車；原來是換新式車牌後，客貨車與機車的車牌換成7碼，又都是白底黑字，員警開錯罰單，惹出大烏龍。
基隆市警局交通隊交安組長李文雄指出，由於舊有車牌號碼不敷使用，交通部公路總局民國101年發放新式車牌；舊式客貨車與機車的車牌，從原有的6碼全改為7碼（前3碼英文、後4碼數字），而且都是白底黑字的式樣。
李文雄說，新式轎車、客貨車牌與新式車牌的號碼相同，確實容易混淆，罰單上的車牌恰巧有2輛，1輛是客貨車，1輛是機車。
基隆1名林姓男子上個月，騎車違規紅燈右轉被警員吳文志攔下，吳員以林持汽車駕照卻騎機車，開了1張無照駕駛的罰單，罰他6千元。
林收下罰單，回家才發現，紅單內容有誤。
林受訪指出，紅單上的車牌、姓名都是對的，但機車的車籍地址，誤植為汐止某地，認為警員開錯罰單，拒絕繳納。
李文雄指出，這張紅單仍是有效罰單。吳員攔下林時，林身上無證件，只好依機車的車牌去找尋車籍資料，但吳員選錯車種，勾選到客貨車，電腦才「SHOW」出設籍在汐止區的客貨車地址。
此外，吳員還看錯法條，林並不是無照駕駛，而是違反持汽車駕照不得騎機車的規定，依法只要繳納1800元罰鍰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 找白不找黑 傳夜店高價請高階警官之子當門神！
- 廟祝2人離奇死亡 原來是偷接電惹禍
- 被控詐賣演唱會門票 前棒棒堂男孩「EDD」今不起訴
- 混凝土車衝下8米深山谷 駕駛輕傷
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 為期2個月 開放台電研究結束
- 合作舞台公開？傳劉在錫將參加EXO海外公演
- 良心月餅！ 香菇、魯肉、綠豆都要有「身分證」
- 好兄弟收假 老大公廟關龕門
- 烏茲別克官方證實 總統卡里莫夫病危
- YouBike免費騎 大軍湧入爆發搶車大戰
- 學生舉布條被撕 棒協改口「非政治性行為」
- 釣蝦到底可不可以吃？他專業回文獲鄉民讚爆
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 未來一週多雨 吳德榮：台灣東側可能生颱
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得
- 大巨蛋若解約… 歹戲恐得拖5年
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 諾貝爾得主 錢永健過世
- 退休金全國最高還抗議？私校代表：望他們節制
- 嫩妻流產血染馬桶 阿沁心痛禱告相伴
- 嘉中人回憶 阿嫂簡餐確定熄燈
- 台無茲卡本土病例 應加強入境篩檢
- 自由廣場》破產世代拒絕再玩下去
- 明基材無預警關閉南科廠 裁員300人
- 酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖
- 歐陽娜娜搭檔小豬 學會整人
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 歌王藏婚禮多年 掀妻白紗照曝光
- 減輕家庭負擔 南投縣府擬辦課後照顧
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- 奧運》舉重金牌許淑淨拜訪王金平 王讚台灣之光
- 網友巧遇「哈利波特」 自拍合照洩漏身高
- 「開放台電」研究結束 結案報告上網公開
- 中醫治更年期 讓身體適應荷爾蒙變化
- 考試院：年金改革不要傷感情
- 水資中心設太陽能發電 年減少碳排放量620噸
- U18》去年培訓隊遭刷下 廖健富今扛中心棒次開轟
- 中職》向英雄致敬！第2次幻象戰機衝場
- 小S鮮肉助理主持被爆違約 經紀公司：踐踏栽培
- 台9線花東路段拓寛 關山月眉居民擔心被徵收
- 足球》小豬光榮引退 「最強門將」諾伊爾接班德國隊長
- 連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：扯！民眾機車違規 卻收到客貨車罰單？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分