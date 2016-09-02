鄰居生智障女 男罵「報應」判賠5萬

2016-09-02 21:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕許姓男子因認為詹姓鄰居挑撥他與住戶關係，明知詹男的幼女因腦部惡性腫瘤、領有中度精神障礙身心障礙手冊，竟跑到詹男經營的汽車保養廠店面，去年4月9、10日，2度以台語大喊：「心地壞，弄狗相咬，借刀殺人喔，害人告來告去，莫怪（指難怪）生智障女兒，報應喔！」詹男憤而提告，並要求許男賠償10萬元精神慰撫金。

許男開庭時否認犯行，供稱自己才是被害人，他是被陷害的等語，但法官不採信，民事部分，新北地院今判許男需賠償5萬元，仍可上訴；刑事部分，許男去年底已依公然侮辱罪遭判拘役30日，得易科罰金3萬元。