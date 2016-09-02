直擊》海洛因塞口急滅證 警大罵「你玩命哪！」

2016-09-02 20:18

〔記者陳恩惠／台北報導〕42歲的吸毒慣犯黃家榮，趁著週休2日的假期，北上進行2天1夜的購毒之旅，在台北交九轉運站搭車欲返回桃園時，巧遇台北市保安大隊五中隊員警巡邏，黃嫌身上藏毒，又誤以為被通緝要入獄，神情慌張反倒引來警方盤查，他謊報他人個資被識破，竟趁機將購來的1包海洛因毒品塞入口中，企圖吞下滅證，所幸警方機警攔阻，及時挖出毒品，救了他一命。

男子一見到警方轉頭就想跑，形跡可疑被攔了下來，還謊報弟弟個資想藉此脫身，不過，眼尖員警見他右手緊握，早知肯定有問題，先是好言相勸，沒想到下一秒，竟趁機將買來的0.34公克海洛因毒品，整包塞入口中，員警見狀，七手八腳上前掐住黃嫌的臉頰和下顎，讓他無法吞嚥，簡姓員警更是不畏危險，伸入黃嫌口中挖出毒品。

有多次毒品前科的黃嫌供稱，2年前才服刑出獄，卻因又涉毒品案被逮，屢屢未出庭應訊，日前桃園地方的法警才上門找他，被他逃過了，以致他誤認自己已經遭到桃園地檢署的通緝，由於前一日他剛在新北市購入2000元的海洛因毒品，藥頭竟然還附贈2支注射針筒，讓他當場試用，所以遇警盤查時，才會急得謊報個資，又吞毒滅證，希望不要被逮，沒想到吞毒會致命。

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