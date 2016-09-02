百尺竿頭併樂陞破局 北檢分案偵辦
樂陞自救會赴金管會陳情，要求調查、處分中信銀，金管會下午也派員至台北地檢署，告發百尺竿頭涉違《證券交易法》。（記者陳梅英攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕日商「百尺竿頭」數位科技併購樂陞科技破局，成為台灣證券史上首遭公開收購成功，但卻付不出錢的案例，令小股民錯愕、憤怒不已；金管會懷疑併購案疑有弊端，今天下午4點半派員至台北地檢署，告發百尺竿頭涉違《證券交易法》，北檢已完成分案，指派檢肅黑金專組檢察官張友寧負責偵辦。
今年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，總價48．6億元，相當於以溢價21％，收購樂陞25．71％股權，收購後百尺竿頭將取得樂陞4成股權，躍升為最大股東；經濟部投審會則於今年7月22日通過該起收購案，不料8月30日百尺竿頭突公告無法完成交割，收購案破局收場。
對此，民進黨籍立委趙天麟曾開記者會砲轟金管會對檢舉置之不理，但金管會只表示台灣從未發生收購案違約案例，僅能依《證券交易法》處以最高240萬元罰鍰。
趙天麟也質疑，百尺竿頭資本額僅5000萬元，卻能通過投審會把關，發動48億元收購案，其負責人「樫埜由昭」曾導致日本Tasco System公司破產，但樂陞獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘與投審會，卻未事先查證百尺竿頭的資金能力，懷疑兩造可能只是利用我國薄弱的金融監管制度聯合坑殺股民。
面對質疑，金管會曾表示，並未對檢舉置之不理，期間有要求百尺竿頭履行交割義務、出具承諾證明，並已歸還應賣股票，在制度方面將進行檢討，而收購人惡意違約已涉及證券詐欺，將會移送給檢調偵辦。
樂陞收購自救會約30名受害者，也於今早11點到金管會抗議，並提出三大訴求，包括：「請金管會調查中國信託銀行股代失職」、「請金管會要求檢調偵辦詐欺」、「金管會協助應賣人向投保中心求償」。
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