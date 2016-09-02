陳情信被誤認爆裂物 總統府將依陳情作業處理

2016-09-02 19:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正一分局晚間表示，總統府2日上午10時收到2個陳情包裹，包裹封面明確登載內含錄音機等物，但經X光機掃描發現包裹內有電池、電線、電路板等金屬物品反應，總統府侍衛室基於安全考量，立即依相關維安處理程序通報警方處理。

北市警方表示，中正一分局鑑識人員先行前往檢視，並轉報刑事鑑識中心及刑事警察局偵五隊派員支援，由防爆小組以防爆毯包覆置於防爆桶內帶回拆解檢測。

警方經拆解檢測，包裹內有錄音機1台、錄音帶3捲、電池4顆、陳情書2份、刑事告訴狀1份等物品，均非爆裂物，亦查無殺傷力，係屬一般陳情物品。

警方表示，包裹將轉交總統府侍衛室依「總統府處理人民陳情作業要點」相關程序辦理。