| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大雨下不停！ 台南、高雄、屏東持續淹水警戒 高雄大雨市區多處淹水 應變中心三級開設 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

陳情信被誤認爆裂物 總統府將依陳情作業處理

2016-09-02  19:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正一分局晚間表示，總統府2日上午10時收到2個陳情包裹，包裹封面明確登載內含錄音機等物，但經X光機掃描發現包裹內有電池、電線、電路板等金屬物品反應，總統府侍衛室基於安全考量，立即依相關維安處理程序通報警方處理。

北市警方表示，中正一分局鑑識人員先行前往檢視，並轉報刑事鑑識中心及刑事警察局偵五隊派員支援，由防爆小組以防爆毯包覆置於防爆桶內帶回拆解檢測。

警方經拆解檢測，包裹內有錄音機1台、錄音帶3捲、電池4顆、陳情書2份、刑事告訴狀1份等物品，均非爆裂物，亦查無殺傷力，係屬一般陳情物品。

警方表示，包裹將轉交總統府侍衛室依「總統府處理人民陳情作業要點」相關程序辦理。

廣告
  • 總統府接獲陳情包裹，一度以為是爆裂物，經確認並非爆裂物後，將轉交總統府侍衛室進行後續處理。（記者邱俊福翻攝）

    總統府接獲陳情包裹，一度以為是爆裂物，經確認並非爆裂物後，將轉交總統府侍衛室進行後續處理。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爆裂物 總統府 陳情信
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：陳情信被誤認爆裂物 總統府將依陳情作業處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.