失竊車引擎還是熱的 警守株待兔破案
2016-09-02 18:54
50歲楊姓男子涉嫌偷自小客車代步，並把車子開到鬧區巷道藏匿，避免被警方或被害人尋獲，警方宣佈破案。（記者黃良傑翻攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕50歲楊姓男子於今年1月間，涉嫌連偷2輛自小客車代步，再把車開到鬧區巷道藏，避免被警方或被害人尋獲，同時擦淨車身防驗出其指紋，警方今宣佈破獲，依竊盜、詐欺罪嫌函送法辦。
楊嫌落網時表情慌張且胡言亂語，他表示恰巧「撿」到車鑰匙，後來又改口，推稱是朋友的車，況且到處是監視器，否認涉案偷車，不過，中正三所專案員警調閱路口監視器，戳破其謊言，楊嫌才坦承偷車，辯稱因剛出獄，需要1輛代步工具，才會鋌而走險偷車代步。
新興警方追查汽車竊案時，發現楊嫌竟搭乘白牌計程車，前往廟宇參拜時，趁信徒下車入廟拜拜，偷偷開走被害人的轎車。
警方在轄區發現失竊車輛，發現引擎還是熱的，研判偷車賊還會返回，現場埋伏伺機逮捕楊嫌，全案訊後依竊盜罪嫌，將他函送高雄地檢署偵辦。
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