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米粉湯婆婆竊賊抓到了！竊賊卻說沒拿錢

陳婆婆每天辛苦賣米粉湯，家中4萬元現金卻被偷光。（記者陳薏云攝）

2016-09-02  18:50

〔記者陳薏云／新北報導〕86歲阿婆陳滿月擺攤賣米粉湯逾50載，日前陳婦報案稱家中4萬餘元被偷走，警方接獲報案後著手調查，昨日經媒體大肆報導，迅速於今下午逮到64歲曹姓女竊賊，不過曹嫌卻稱，「我進去要偷，但沒找到錢」，否認拿了陳婆婆的錢，警方訊後將依竊盜罪函送法辦。

64歲曹嫌到案後，承認24日晚間進入陳婦家行竊，但翻箱倒櫃都沒有找到錢，只好空手離開，不過陳婆婆表示，辛苦賺了3個月的4萬餘元一直放在臥室裡的三層塑膠抽屜裡，卻突然不翼而飛。臥室裡的監視器也清楚拍下曹婦身影，警方也在曹婦家中找到多枚戒指及台灣古幣，疑為曹婦從其他處搜括的贓物，唯一找到的現金僅1421元，陳婆婆的錢仍沒下落，警方也將持續釐清4萬元下落。

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  • 警方於曹嫌家中搜到多枚古幣、戒指，疑為四處搜括的贓物。（記者陳薏云攝）

    警方於曹嫌家中搜到多枚古幣、戒指，疑為四處搜括的贓物。（記者陳薏云攝）

  • 警方於曹婦家中查獲監視器拍到的手電筒，及1421元現金。（記者陳薏云攝）

    警方於曹婦家中查獲監視器拍到的手電筒，及1421元現金。（記者陳薏云攝）

  • 曹嫌（右）由警方帶回住處搜索贓物。（記者陳薏云翻攝）

    曹嫌（右）由警方帶回住處搜索贓物。（記者陳薏云翻攝）

  • 曹婦口叼手電筒前往陳婆婆家中行竊。（記者陳薏云翻攝）

    曹婦口叼手電筒前往陳婆婆家中行竊。（記者陳薏云翻攝）

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