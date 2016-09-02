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詐騙新手法》車被擄走了？ 歹徒趁拖吊留電話詐財

2016-09-02  19:20

〔記者王捷／台南報導〕近期台南開始重視拖吊業務，不料竟然出現假擄車真詐財的手法詐騙，有歹徒趁著違規車輛拖走後，塗銷交通隊留下的室內電話，換成自己的手機號碼，警方指出，雖然車子是被交通隊拖走，但歹徒意圖向被害人詐財，如果是警方拖吊，絕對是留室內電話，不會留下手機號碼，目前將擴大調查。

警方：拖吊只會留室內電話而非手機

有警官指出，約在九○年代，擄車集團成員針對公司行號的貨車下手，先偷走貨車再依據貨車上印的公司行號電話，打電話勒贖，甚至還有歹徒號稱是「做口碑」的，只要付了錢，就一定會還車，部分公司行號急著送貨，加上贖金大多為一兩萬元，很多公司因此付錢了事。

不過由於擄車集團的金流容易曝光，很快就被瓦解，但台南東區、中西區最近傳出假擄車、真詐財的案例。歹徒拿寶特瓶裝水，到拖吊現場，將交通大隊寫在地上的聯絡電話洗掉，留下歹徒自己的手機，等著民眾上鉤。

交大指出，有民眾真的就打電話給歹徒，這時歹徒誆稱機車已經被擄走，最近缺錢用，想把民眾機車送進「殺肉場」賣錢。所幸該民眾警覺性高，打電話向警察局求證，這時才得知機車根本沒落入歹徒手裡，而是真的被警方拖走。

民眾報案後，警方試圖聯絡歹徒，不過當時歹徒察覺異狀之後就失去線索。警方提醒民眾，發現機車被拖吊後只看到一組手機號碼，絕對是「假的」，交大拖吊後只會留下室內電話，民眾要小心千萬別上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 歹徒留下手機號碼，僅留下兩字「取車」，警方要提醒民眾看到手機號碼千萬別上當，誤入詐騙歹徒陷阱。（記者王捷翻攝）

    歹徒留下手機號碼，僅留下兩字「取車」，警方要提醒民眾看到手機號碼千萬別上當，誤入詐騙歹徒陷阱。（記者王捷翻攝）

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相關關鍵字： 室內電話 手機 拖吊 擄車 詐財 詐騙
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