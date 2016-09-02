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毒鴛鴦販毒 「罪行重大」法官重判

2016-09-02  18:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕張榕修、謝宇菱這對毒鴛鴦長期在屏東市販毒，並在販賣的海洛因毒品內摻雜葡萄糖謀取暴利、並以毒品當成薪水，做法惡劣，檢方各求刑9年、8年有期徒刑，但法官認為兩人所犯罪行重大，重判12年4個月及8年10個月。

張榕修、謝宇菱這對毒鴛鴦兩人租屋在屏東市和生路販毒，販售給不特定人士安非他命、海洛因等毒品，為了謀取更大的暴利，張男還會將海洛因摻雜葡萄糖以一比一的方式來減少成本，張男還吸收陳姓男子擔任收錢及送毒的工作，並且以毒品來支持薪水，為恐警方查毒，還挖空行動電源將毒品藏在裡面作為偽裝，但仍被屏東警方發現查獲送辦，並認為張男至少犯下13件的毒品販售案，而謝女則涉及6案，全案移送檢方調查後，張男棄保潛逃，後來被警方逮回歸案，檢方依毒品罪嫌對張榕修求刑9年，謝宇菱求刑8年。

法官審理後認為，張男明知海洛因、安非他命毒品禁止販賣，但仍售給他人使用，造成危害擴散，因此法官從重判決，處12年4個月有期徒刑，謝菱明則判處8年10個月，增加10個月的徒刑。

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  • 行動電源被挖空，全放入毒品來規避查緝。（記者葉永騫翻攝）

    行動電源被挖空，全放入毒品來規避查緝。（記者葉永騫翻攝）

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