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油槍未拔就開走 好在油管沒扯斷

2016-09-02  18:05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕一名男車主今天下午3點半，駕駛賓士車靠右到嘉市吳鳳南路中油加油站加油，未料還沒結完帳、油槍還沒拔起，車主突然發動車輛起步開走，連著加油機端的油槍脫離，賓士車油箱外露出一截油槍形同長尾巴。

車主窘況被後方車主拍照上傳「綠豆嘉義人」、「爆料公社」臉書社群，網友熱烈議論，甚至搞笑留言「只限內用，禁止外帶」、「剛出生的車車臍帶還沒斷」，不過也有網友留言「還好下大雨，不然真的會火燒」、「三寶竟把油槍拖走，還好沒有連加油箱（機）一起拖走」等。

中油吳鳳路站陳姓站長說，站內的加油機油槍有防扯斷裝置，在油槍兩端裝有脫離器，所以雖油槍還沒拔起車子就開走，但油槍只有連接加油機的脫離器脫離，油管並沒有被扯斷、沒有汽油外洩；陳姓站長說，車主疑因有急事恍神，忘了油槍沒拔、還沒結完帳，幸好開車起步沒多久，就發現趕緊煞車，且該名車主以為扯斷油槍、油管表示願意賠償，然而經檢測設備並未損壞，沒有向車主求償。

市環保局獲報也派員前往了解，污染防治科長吳博章表示，因中油加油站油槍有防扯斷的脫離器裝置，沒有漏油、污染等違規情形。

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  • 一名賓士車主到台灣中油嘉市吳鳳路站加油時，忘了油還沒加完就把車開走，所幸油槍有防扯斷裝置，只有脫離沒有被扯斷、漏油。（翻攝綠豆嘉義人）

    一名賓士車主到台灣中油嘉市吳鳳路站加油時，忘了油還沒加完就把車開走，所幸油槍有防扯斷裝置，只有脫離沒有被扯斷、漏油。（翻攝綠豆嘉義人）

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