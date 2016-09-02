領養後虐貓3死1傷 男大生被判11個月
2016-09-02 19:21
〔即時新聞／綜合報導〕前幾日台大化學工程學系澳門僑生陳皓揚才因虐貓被退學，沒想到嘉義1名鄞姓台灣男大生近日被爆出先後領養4貓，卻虐待牠們，造成3死1傷。全案因被貓咪原飼主發現控告而曝光，鄞男最後被法院判處11個月刑期，得易科罰金，全案仍可上訴。
據《中央社》報導，鄞姓學生就讀於稻江管理學院，在2015年9月至11月間先後領養4隻貓咪，但是這4隻貓其中3隻皆遭重摔引發腦部受創、眼睛出血、生病感染死亡，原飼主遂向動保團體投訴控告，鄞男則表示是因為心情不好才會摔貓咪發洩，坦承犯案。
根據嘉義地院法官判定認為，鄞男坦承因壓力難以掌控情緒，才會虐貓。看在他曾支付6000元貓隻醫療費，而且願意到動物收容所擔任義工，依《動物保護法》判鄞男11個月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴，而鄞男已於虐貓事件後休學。
對於判決結果，嘉義市動物保護協會會長吳育才直言，貓咪的性命是不能用對價來看待的，提告的原飼主也向法官提出「一命賠一命」的意見，認為這樣才能給死去的貓咪一個交代。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 找白不找黑 傳夜店高價請高階警官之子當門神！
- 搭抓寶熱 刑警巧扮「大尾道人」專抓詐騙鬼！
- 吃飽太閒？ 騎士向加油站對面擲信號彈
- 中客減少 中市旅館公會憂出現倒閉潮
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 中元普度以功代金 善款創新高
- 雄中垃圾分類標語好猛 沒人敢亂丟了
- 威尼斯紅毯糗摔一瞬間 女星表情超猙獰
- 慎防淹水 台南市、高雄市及屏東縣升級豪雨特報
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 《問題肌膚Q&A》防曬篇
- 向「錢」看？ 余文樂拍戲貴精、錢少也OK
- 釣蝦到底可不可以吃？他專業回文獲鄉民讚爆
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 撕毀標語惹眾怒 棒協臉書遭網友洗版圍攻
- 田弘茂掌海基會 王金平：非常祝福
- 替《魔法阿媽》平反 他批當年評審「外行裝內行」
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 12縣市發豪、大雨特報 後港國中淹水30公分
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 轉頭就出現「眩暈」 及早就醫免心慌
- 新台幣續盤整 中午暫收31.712元
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 黃金獵犬納入心理療程 病人超療癒
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 多處路口事故多 頭份將改善號誌
- 小小說 依賴粉絲團
- YouBike大當機補償1小時 消基會︰誠意不夠
- 嚴泰雄憔悴應訊6小時 封口閃醜聞追問
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 李英愛出道26年 破天荒上韓綜獻唱
- 獨家》談軍公教上街頭 吳晟：國庫垮了都没得領！
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 大家來找碴！ 這張圖有幾人上課偷睡覺？
- 酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖
- 舊魚市場 市府將先擬保護措施
- 奧運金、銅女「舉」人 永慶盃將領跑
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 公宅規劃 議員︰須整體評估
- 中信銀聲明 無權要求百尺竿頭先提供「保證金」
- 中職》向英雄致敬！第2次幻象戰機衝場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：領養後虐貓3死1傷 男大生被判11個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分