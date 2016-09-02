領養後虐貓3死1傷 男大生被判11個月

2016-09-02 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕前幾日台大化學工程學系澳門僑生陳皓揚才因虐貓被退學，沒想到嘉義1名鄞姓台灣男大生近日被爆出先後領養4貓，卻虐待牠們，造成3死1傷。全案因被貓咪原飼主發現控告而曝光，鄞男最後被法院判處11個月刑期，得易科罰金，全案仍可上訴。

據《中央社》報導，鄞姓學生就讀於稻江管理學院，在2015年9月至11月間先後領養4隻貓咪，但是這4隻貓其中3隻皆遭重摔引發腦部受創、眼睛出血、生病感染死亡，原飼主遂向動保團體投訴控告，鄞男則表示是因為心情不好才會摔貓咪發洩，坦承犯案。

根據嘉義地院法官判定認為，鄞男坦承因壓力難以掌控情緒，才會虐貓。看在他曾支付6000元貓隻醫療費，而且願意到動物收容所擔任義工，依《動物保護法》判鄞男11個月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴，而鄞男已於虐貓事件後休學。

對於判決結果，嘉義市動物保護協會會長吳育才直言，貓咪的性命是不能用對價來看待的，提告的原飼主也向法官提出「一命賠一命」的意見，認為這樣才能給死去的貓咪一個交代。