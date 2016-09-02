蝦米？過馬路拉女生的手 也算性騷擾
〔記者吳政峰／基隆報導〕部分男生過馬路會拉著女性友人的手，避免發生意外，但小心，此舉可能涉及性騷擾！
26歲劉男今年中與同齡的女性友人小夢（化名）出遊，至基隆廟口夜市吃東西，過馬路時拉了一下小夢的手臂，引發她的不滿，提出性騷擾告訴，基隆地檢署檢察官認為手臂不屬《性騷擾防治法》規定的隱私部位，刑事不予起訴；但基隆市政府認定劉男已冒犯小夢，仍依同法施以行政裁罰。
小夢是劉男的前同事，亮麗外表加上勻稱身材，讓劉男拜倒於石榴裙下，不但積極追求，還慷慨借了5萬元，終於獲得約會首肯，今年7月1日一同至基隆廟口尋覓美食。
家住桃園的劉男先到新北汐止載小夢，再把車停到基隆一處停車場，下車過馬路時，劉男見車流量大，主動牽著她的手臂，順勢滑到手掌，自認貼心護送。
小夢卻感到不快，覺得劉男未經允許就想一親芳澤，非常不禮貌，考量同事情誼，當下隱忍不發，沒想到用餐時，劉男又摸她的頭髮和碰臉頰，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，把他列為拒絕往來戶。
返家後，劉男透過LINE問「你要當我女朋友嗎？」，小夢回「不要！」劉男看了訊息突暴怒，要求她還錢；小夢也不是省油的燈，除了答應還錢，還針對「拉手摸髮」事件，跑到新北汐止分局汐止派出所提出性騷擾告訴，案件函送基檢與基隆市府調查。
劉男辯稱「怕她被車撞」，才拉手過馬路，吃飯時也只扯了一下小夢的頭髮，沒有撫摸行為，不知為何觸犯性騷擾。
律師李慶峰表示，《性騷擾防治法》第25條第1項規定：意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，最高可處2年有期徒刑，惟「手臂、手掌、頭髮、臉頰」並非前述範圍，故檢方予以不起訴處分。
李慶峰指出，劉男雖刑事免責，但已讓小夢感受「冒犯之情境」，主管機關得依同法第20條，裁處1萬元以上、10萬元以下的行政罰鍰。
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