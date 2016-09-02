百歲人瑞騎電動車「飆」10公里 原因竟然是...

2016-09-02 18:08

〔記者李忠憲／台中報導〕家住東勢區的百歲翁李喜才患有失智症，但生活起居包括吃飯、洗澡仍能自理，上月中一如往常在早上7點起床，8點出門，全心照顧父親的獨子，原以為他外出到東勢市區訪友，中午就會回家吃飯，午後卻始終不見人影，只好趕緊出門，透過鄰居幫忙尋找。結果，李翁騎電動代步車外出後，竟從東勢一路往西，走台3線經過石岡一直到豐原，花了3個多小時騎10多公里。

豐原警分局翁子派出所警員劉家妤、施鎮濠巡邏經過豐勢路二段時，發現李翁在大太陽下騎電動車，表情顯得手足無措，立刻上前關心。但老人家講話帶有濃濃鄉音，身上沒有任何身分證件，透過人臉辨識系統只得知姓李，只好先帶他回派出所休息。

兩警靈機一動，從老翁騎乘電動車上找到廠商電話，聯繫後請廠商從車型、老翁特徵、姓氏由顧客名單中找出可能資料，再由廠商及警方逐一撥打電話尋找，花了4小時，終於找到老翁之子，才知道老翁是101歲的李喜才，在38年以軍醫身分隨國軍來台並已退伍。家屬十分感激，直說以為只是在東勢市區，怎麼會騎這麼遠，以後會更注意。