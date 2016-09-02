百歲人瑞騎電動車「飆」10公里 原因竟然是...
2016-09-02 18:08
〔記者李忠憲／台中報導〕家住東勢區的百歲翁李喜才患有失智症，但生活起居包括吃飯、洗澡仍能自理，上月中一如往常在早上7點起床，8點出門，全心照顧父親的獨子，原以為他外出到東勢市區訪友，中午就會回家吃飯，午後卻始終不見人影，只好趕緊出門，透過鄰居幫忙尋找。結果，李翁騎電動代步車外出後，竟從東勢一路往西，走台3線經過石岡一直到豐原，花了3個多小時騎10多公里。
豐原警分局翁子派出所警員劉家妤、施鎮濠巡邏經過豐勢路二段時，發現李翁在大太陽下騎電動車，表情顯得手足無措，立刻上前關心。但老人家講話帶有濃濃鄉音，身上沒有任何身分證件，透過人臉辨識系統只得知姓李，只好先帶他回派出所休息。
兩警靈機一動，從老翁騎乘電動車上找到廠商電話，聯繫後請廠商從車型、老翁特徵、姓氏由顧客名單中找出可能資料，再由廠商及警方逐一撥打電話尋找，花了4小時，終於找到老翁之子，才知道老翁是101歲的李喜才，在38年以軍醫身分隨國軍來台並已退伍。家屬十分感激，直說以為只是在東勢市區，怎麼會騎這麼遠，以後會更注意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 小小說 依賴粉絲團
- 「開放台電」研究結束 結案報告上網公開
- 中信女子公開賽》一洞打爆 盧曉晴掉出前段班
- 釣蝦到底可不可以吃？他專業回文獲鄉民讚爆
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」
- 彭淮南：榮譽屬全體國民 不屬個人
- 不希望遊客吃完肉包就走人 東河鄉要學習轉變
- 新豐魚群暴斃惡臭 水利會允處理
- 不靠嘴巴靠表情！「五月天」他最會撩妹
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 查樂陞併購案 高檢署反禿鷹小組拜會櫃買中心
- 劉思荻挑戰歌舞劇 大談三角戀
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 翔絮芭蕾舞團 讓法國看見台灣
- MLB》Z魔神重返前東家？道奇有意找回葛蘭基
- 你分得出來嗎？梁朝偉拍片同框替身超激似
- 驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 嘉縣新畜牧場自治條例草案 今遭退回重審
- 學生反黑箱課綱判有罪 教長籲和平理性參與審議
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 台東市公所抽水肥服務 暫停
- 供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
- 解決水問題 溪頭建配水池加壓站
- 政府部門屢次侵權 鍾孟舜：最低階的錯誤
- 《百變天后 靚顏嫩步》珍妮佛勞倫斯 ‧伏地挺身
- 迎新海報現「孝男、孝女」 校方挨轟急撤改123
- 女高中生對蔣銅像比中指 作家嗆「卒仔」引爭論
- 持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協
- 宏利人壽LPGA菁英賽》崔琦拉首回合暫居領先 徐薇淩並列第6
- 魔獸世界大玩在地梗 角色竟說「把惡魔關好關滿」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：百歲人瑞騎電動車「飆」10公里 原因竟然是...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分