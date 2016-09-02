| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大雨下不停！ 台南、高雄、屏東持續淹水警戒 高雄大雨市區多處淹水 應變中心三級開設 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

東森力霸案又定讞 王令台、王令楣將入獄服刑

2016-09-02  18:20

〔記者項程鎮、楊國文／綜合報導〕東森力霸案，最高法院下午審結，判決王令台3年徒刑，王令楣判2年徒刑，上述刑度需坐牢，王令楣另判10月、此部分可易科罰金，前東森集團總裁王令麟則被撤銷發回，王令麟原被判刑3年4月徒刑、不法所得2020萬元應追繳沒收。

更一審判決指出，王令麟在95年3月9日以東森媒體集團總裁名義，和凱雷集團簽訂意向書，約定凱雷將以每股32.5元購買東森國際持有東森媒體18％股權，總金額是52億多元，王竟趁此重大消息未曝光前，即利用自己掌控的東森得易購、東森購物百貨、森暉旅行社等公司，提前收購東森國際股票，再陸續逢高出脫，獲取不法2020萬元，王令台、王令楣等人都是共犯。

最高法院指出，王令麟撤銷發回有4大理由，包括：更一審沒有比較新舊法、犯罪所得計算方式前後不一、最高法院認為王令麟應適用速審法、證交所對本案意見書前後不一。

廣告
  • 東森力霸案，最高法院下午審結，判決王令台（右）3年徒刑。（資料照，記者羅沛德攝）

    東森力霸案，最高法院下午審結，判決王令台（右）3年徒刑。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 判刑 最高法院 東森力霸 王令台 王令楣 王令麟
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：東森力霸案又定讞 王令台、王令楣將入獄服刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.