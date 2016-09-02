東森力霸案又定讞 王令台、王令楣將入獄服刑

2016-09-02 18:20

〔記者項程鎮、楊國文／綜合報導〕東森力霸案，最高法院下午審結，判決王令台3年徒刑，王令楣判2年徒刑，上述刑度需坐牢，王令楣另判10月、此部分可易科罰金，前東森集團總裁王令麟則被撤銷發回，王令麟原被判刑3年4月徒刑、不法所得2020萬元應追繳沒收。

更一審判決指出，王令麟在95年3月9日以東森媒體集團總裁名義，和凱雷集團簽訂意向書，約定凱雷將以每股32.5元購買東森國際持有東森媒體18％股權，總金額是52億多元，王竟趁此重大消息未曝光前，即利用自己掌控的東森得易購、東森購物百貨、森暉旅行社等公司，提前收購東森國際股票，再陸續逢高出脫，獲取不法2020萬元，王令台、王令楣等人都是共犯。

最高法院指出，王令麟撤銷發回有4大理由，包括：更一審沒有比較新舊法、犯罪所得計算方式前後不一、最高法院認為王令麟應適用速審法、證交所對本案意見書前後不一。