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黃姓工人幫透天民宅拉皮 意外從3樓墜下不治

2016-09-02  17:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕家住雲林縣的黃姓工人下午在桃園市中壢區新生路，幫一處3樓透天民眾進行外牆拉皮工程，卻不慎從3樓高的鷹架意外墜落，緊急送往天晟醫院仍不治，讓家人非常傷心。

黃姓工人（41歲）下午站上3樓高的鷹架施工，幫透天民宅的外牆拉皮，同時間鷹架上另有名工人也在施工，他說，下午2點左右，他聽到一聲「碰」巨響，就看到黃姓工人已經躺在1樓地上。

其他工人趕忙報警，消防隊員趕來將黃姓工人送醫，他因墜樓重擊，左上臂變形、左胸瘀血，緊急被送往天晟醫院，仍回天乏術。

警方調查，黃姓工人應是不慎踩空鷹架，才會從3樓高的鷹架上墜落地面。

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  • 警方在黃姓工人墜落處拉起封鎖線。（記者周敏鴻翻攝）

    警方在黃姓工人墜落處拉起封鎖線。（記者周敏鴻翻攝）

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相關關鍵字： 不治 墜樓 外牆拉皮 大樓外牆 工人 工安 工安意外 踩空 鷹架
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