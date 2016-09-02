黃姓工人幫透天民宅拉皮 意外從3樓墜下不治
2016-09-02 17:45
〔記者周敏鴻／桃園報導〕家住雲林縣的黃姓工人下午在桃園市中壢區新生路，幫一處3樓透天民眾進行外牆拉皮工程，卻不慎從3樓高的鷹架意外墜落，緊急送往天晟醫院仍不治，讓家人非常傷心。
黃姓工人（41歲）下午站上3樓高的鷹架施工，幫透天民宅的外牆拉皮，同時間鷹架上另有名工人也在施工，他說，下午2點左右，他聽到一聲「碰」巨響，就看到黃姓工人已經躺在1樓地上。
其他工人趕忙報警，消防隊員趕來將黃姓工人送醫，他因墜樓重擊，左上臂變形、左胸瘀血，緊急被送往天晟醫院，仍回天乏術。
警方調查，黃姓工人應是不慎踩空鷹架，才會從3樓高的鷹架上墜落地面。
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