| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

南投8旬翁失蹤3天 在2村外山區尋獲

2016-09-02  17:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉83歲陳姓老翁失蹤，8月31日家屬報案請求協尋，經過多日搜尋，今天被農民發現在和興村山區發現通報警消，老翁有輕微脫水現象，由中寮消防分隊以救護車送醫檢查治療。

中寮分隊8月31日接獲中寮派出所通報請，請求協尋智力退化的83歲陳姓老翁，分隊動員消防、義消人員前往協尋，今日和興村民上山工作時，發現失蹤老翁倒在大湳頂山區路旁，意識仍清楚，通報警消，消防分隊出動救護車送醫治療，結束老人家的迷途之旅。。

廣告
  • 中寮消防分隊將老翁放在擔架上，準備送醫治療。（南投縣消防局提供）

    中寮消防分隊將老翁放在擔架上，準備送醫治療。（南投縣消防局提供）

  • 中寮消防分隊出動大批人員，準備搜尋失蹤老翁。（南投縣消防局提供）

    中寮消防分隊出動大批人員，準備搜尋失蹤老翁。（南投縣消防局提供）

  • 消防隊員和義消騎機車上山搜尋。（南投縣消防局提供）

    消防隊員和義消騎機車上山搜尋。（南投縣消防局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中寮 南投 尋獲 山區 消防 老翁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：南投8旬翁失蹤3天 在2村外山區尋獲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.