南投8旬翁失蹤3天 在2村外山區尋獲

2016-09-02 17:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉83歲陳姓老翁失蹤，8月31日家屬報案請求協尋，經過多日搜尋，今天被農民發現在和興村山區發現通報警消，老翁有輕微脫水現象，由中寮消防分隊以救護車送醫檢查治療。

中寮分隊8月31日接獲中寮派出所通報請，請求協尋智力退化的83歲陳姓老翁，分隊動員消防、義消人員前往協尋，今日和興村民上山工作時，發現失蹤老翁倒在大湳頂山區路旁，意識仍清楚，通報警消，消防分隊出動救護車送醫治療，結束老人家的迷途之旅。。