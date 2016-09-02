殺警案槍手反咬檢察官 法官當場斥責

2016-09-02 17:49

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉縣竹崎鄉長王焜弘涉嫌買凶殺警案今開庭，殺害員警林進忠的槍手嫌犯劉瑞堂在庭上指出，因他向林員與其妻開設的藝品店購買聚寶盆，認為被店家坑了，才想教訓林，庭審中，劉瑞堂甚至指承辦此案的檢察官在偵訊時，要求他翻供，叫他咬王焜弘涉案，並要他的兒子劉家瑋轉污點證人，他沒有答應，檢察官竟恐嚇稱「要讓他回不了家」，同時也恐嚇他的委任律師。

審判長聽聞後，當場斥責劉瑞堂不認罪，反問說「難道法官要你認罪，也算是恐嚇？」對於劉瑞堂的說法，嘉義地檢署承辦檢察官侯德人回應表示，他是依「證人保護法」告知劉瑞堂的應訊權益，況且劉當初原本願意測謊，當測謊人員南下到嘉義市準備進行時，劉卻又拒測，待委任律師陳信宏到場，請陳與劉溝通進行測謊，陳曾直接拒絕，還回稱「就是不願意讓你們追查到上游」；侯強調，相關當事人不願意，他就沒再提此事，「有什麼好恐嚇的」？