挨批「人渣公務員」 盛治仁怒告臉書貼文男

2016-09-02 17:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名陳姓男子，於作家馮光遠因寫文章罵前文建會主委盛治仁「人渣公務員」挨告的訴訟期間，在臉書貼文也提及盛是「人渣公務員」，還以「標籤」功能連結盛的臉書帳號，盛不滿提告妨害名譽，但新北地院認為盛是公眾人物，陳男對可受公評之事發表評論，今判他無罪，仍可上訴。

前年10月3日，陳男在臉書PO文「複習，重點一，101年底，馮光遠不滿百年國慶晚會『夢想家』音樂劇，兩晚燒掉2億3000萬元，質疑招標過程疑點重重，盛治仁也不公布帳戶，透過臉書批盛治仁是『人渣公務員』。」、「重點二，馮光遠說，從1989年開始評論時事，…，金、馬掌權後，他因言獲罪，共累積了10件官司」，「『這夥人企圖利用司法來壓制批判的聲音』，台灣的民主怎可能那麼簡單就被壓抑。看看誰瘋狂進行民主倒退工程。順提，人渣公務員也有臉書帳號：盛治仁。」還以「標籤」功能連結盛治仁的臉書帳號，盛憤而提告。

法院審理時，陳男否認侮辱盛治仁，認為「人渣」是指道德低落的人，就是他對盛感覺，且馮光遠對盛治仁的評論言之有物，也與公益有關，貼文還有附上新聞連結，強調自己僅就新聞事件發表言論。