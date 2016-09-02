| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

挨批「人渣公務員」 盛治仁怒告臉書貼文男

2016-09-02  17:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名陳姓男子，於作家馮光遠因寫文章罵前文建會主委盛治仁「人渣公務員」挨告的訴訟期間，在臉書貼文也提及盛是「人渣公務員」，還以「標籤」功能連結盛的臉書帳號，盛不滿提告妨害名譽，但新北地院認為盛是公眾人物，陳男對可受公評之事發表評論，今判他無罪，仍可上訴。

前年10月3日，陳男在臉書PO文「複習，重點一，101年底，馮光遠不滿百年國慶晚會『夢想家』音樂劇，兩晚燒掉2億3000萬元，質疑招標過程疑點重重，盛治仁也不公布帳戶，透過臉書批盛治仁是『人渣公務員』。」、「重點二，馮光遠說，從1989年開始評論時事，…，金、馬掌權後，他因言獲罪，共累積了10件官司」，「『這夥人企圖利用司法來壓制批判的聲音』，台灣的民主怎可能那麼簡單就被壓抑。看看誰瘋狂進行民主倒退工程。順提，人渣公務員也有臉書帳號：盛治仁。」還以「標籤」功能連結盛治仁的臉書帳號，盛憤而提告。

法院審理時，陳男否認侮辱盛治仁，認為「人渣」是指道德低落的人，就是他對盛感覺，且馮光遠對盛治仁的評論言之有物，也與公益有關，貼文還有附上新聞連結，強調自己僅就新聞事件發表言論。

廣告
  • 盛治仁告臉書貼文男判無罪。（資料照，記者王憶紅攝）

    盛治仁告臉書貼文男判無罪。（資料照，記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務員 妨害名譽 盛治仁 馮光遠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：挨批「人渣公務員」 盛治仁怒告臉書貼文男


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.