總統府疑接爆裂物 原來是錄音機的陳情檔案

總統府今日驚傳有疑似爆裂物包裹，原來只是單純的陳情案件。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-02 17:07

〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕總統府驚傳的收到疑似內含爆裂物包裹，轄區警方交由刑事局偵五大隊防爆隊，發現包裹是單純的陳情案件，內容物錄音機、錄音帶，沒有爆裂物，因此已經交給北市警鑑識中心處理。

刑事局表示，總統府應該是接獲陳情，因內含有電池等物品，一度懷疑是爆裂物的包裹，府方緊急依照作業程序，以防爆桶和防爆毯包覆住包裹，由轄區警方目前交由刑事局防爆小組處理，隨後排除是爆裂物。

經警方查證，由信件袋內是有一封陳情信和老式錄音機及卡帶，並非爆裂物，已帶回調查。