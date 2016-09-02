| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

總統府疑接爆裂物 原來是錄音機的陳情檔案

總統府今日驚傳有疑似爆裂物包裹，原來只是單純的陳情案件。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-02  17:07

〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕總統府驚傳的收到疑似內含爆裂物包裹，轄區警方交由刑事局偵五大隊防爆隊，發現包裹是單純的陳情案件，內容物錄音機、錄音帶，沒有爆裂物，因此已經交給北市警鑑識中心處理。

刑事局表示，總統府應該是接獲陳情，因內含有電池等物品，一度懷疑是爆裂物的包裹，府方緊急依照作業程序，以防爆桶和防爆毯包覆住包裹，由轄區警方目前交由刑事局防爆小組處理，隨後排除是爆裂物。

經警方查證，由信件袋內是有一封陳情信和老式錄音機及卡帶，並非爆裂物，已帶回調查。

廣告
  • 總統府今日驚傳有疑似爆裂物包裹，刑事局防爆人員處理總統府防爆。（記者邱俊福翻攝）

    總統府今日驚傳有疑似爆裂物包裹，刑事局防爆人員處理總統府防爆。（記者邱俊福翻攝）

  • 總統府今日驚傳有疑似爆裂物包裹，刑事局防爆人員處理總統府防爆。（記者邱俊福翻攝）

    總統府今日驚傳有疑似爆裂物包裹，刑事局防爆人員處理總統府防爆。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爆裂物 總統府
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：總統府疑接爆裂物 原來是錄音機的陳情檔案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.