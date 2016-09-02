國一北上206.3K傳大貨車翻覆 只剩路肩可走

2016-09-02 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕國道一號事故頻傳！多名網友今下午近5點先後在臉書社團中指出，國道一號北上206.3公里處，有大貨車翻覆橫躺在路面上，只剩路肩可走；在國道一號北上356公里處，則有自小客車的火燒車意外，請行經的用路人格外小心。

楠梓交流道一帶 自小客車火燒車

有網友今下午4點半多分別於《爆料公社》及《聯結車 大貨車 拉拉隊 照片影片資訊分享團》中指出，國一北上203.6K處，有翻覆的大貨車橫躺國道路面，只剩路肩可走，從網友陸續分享的畫面可看到，已有警消趕到現場處理中。

另有網友則指出，在國一北上靠近楠梓交流道處、靠近施工路段附近，有自小客車火燒車的意外，由網友分享的畫面可知，現場已有兩台拖吊車。