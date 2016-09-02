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百尺竿頭併樂陞破局 金管會至北檢告發

2016-09-02  17:33

〔記者謝君臨／台北報導〕8月底日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案突然破局，輿論沸騰，高檢署偵查經濟犯罪中心昨天新成立的任務編組「反股市禿鷹小組」立即上工，小組成員許永欽檢察官，今天下午會同法務部駐金管會檢察官陳宗豪，與金管會證期局人員，前往櫃買中心拜會，以獲取相關資料供研究分析。

今天下午4時30分，金管會至北檢告發此案涉違《證券交易法》，北檢指派檢肅黑金專組檢察官張友寧負責偵辦。

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  • 金管會至北檢告發百尺竿頭併樂陞案涉違《證券交易法》，北檢指派檢肅黑金專組檢察官張友寧負責偵辦。圖為樂陞董事長許金龍。（資料照，記者張慧雯攝）

    金管會至北檢告發百尺竿頭併樂陞案涉違《證券交易法》，北檢指派檢肅黑金專組檢察官張友寧負責偵辦。圖為樂陞董事長許金龍。（資料照，記者張慧雯攝）

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