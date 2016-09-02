公車驚魂記！駕駛恍神撞斷路燈 水筆仔險遭殃
2016-09-02 17:09
公車撞斷路燈。（記者黃捷翻攝）
［記者黃捷／新北報導］淡水客運紅13路線的蔡姓駕駛今日中午，駕駛公車行經新北市八里區博物館路、文昌路口時，疑因恍神開上右側人行道，也把一根路燈撞歪，距離一旁水筆仔保護景觀不到10米，幸蔡男車速不快，也及時踩下剎車，才未往前影響自然生態。
此外，人行道上也未有行人經過，車上乘客也僅受到驚嚇，淡水客運工作人員也火速派車接駁，結束一場驚魂記，詳細車禍原因仍待警方釐清。
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