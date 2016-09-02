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不滿餐桌地板被破壞 女砸毀前夫電腦

2016-09-02  16:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕41歲的張姓女子離婚後仍與王姓前夫同住一屋簷下，但雙方生活常有齟齬，今年5月，張女不滿前夫以三秒膠破壞廚房內的人造石餐桌，並常在客廳沙發上扭動，造成地板壞掉，憤而持鐵製橫笛砸壞前夫的電腦、眼鏡，雙方互控毀損。

新北地檢署開庭時，王男否認犯行，供稱當天在廚房餐桌修理塑膠眼鏡，不小心將使用的三秒膠打翻，事後他有使用衛生紙與香蕉油清理，但無法完全清除乾淨，至於客廳地板壞掉，是因為小孩常在沙發上跳來跳去的原因；張女坦承有拿鐵製橫笛朝桌上砸，但辯稱當時桌上有很多東西，她不知道砸了什麼。

因張女無法提供王男毀損廚房餐桌與地板的證據，檢方認定罪嫌不足，今將王男不起訴，依毀損罪嫌起訴張女。

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