「我女兒可能自殺！」 龍洞下午撈到女浮屍

2016-09-02 16:48

〔記者林嘉東／新北報導〕「我女兒可能自殺會去跳海」新北市瑞芳警方今天上午才接獲報案，岸巡一三大隊下午1點便在新北市龍洞金沙灣九孔池發現1具女浮屍。

由於死者身上無證件，仍有待進一步確認身分。