| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

中客減少 中市旅館公會憂出現倒閉潮

2016-09-02  16:40

〔記者張菁雅／台中報導〕中客來台減少，觀光旅遊業者面臨經營困境，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌今天呼籲政府加強取締非法旅宿，協助業者解決人力問題，並開拓其他觀光市場，否則旅館業在明年農曆年後將面臨倒閉潮。

鄭生昌指出，中客來台人數從5月20日至7月31日呈跳崖式衰退，民間數據統計約減少46.2％，台中市政府觀旅局積極開拓日本、韓國市場，並增加直航班機，盼在短期內解決觀光客衰退問題。

鄭生昌也說，去年1030萬人次觀光客，約有20到25％入住日租套房等非法旅宿業，而據交通部觀光局統計，7月中客來台人數較去年同期減少15％，如果政府能加強取締非法旅宿，將這20至25％觀光客轉移的合法旅宿業，業者短期內可獲得喘息，政府再輔導業者轉型、提升品質。

他同時表示，旅館業面臨內外交迫的窘境，除了中客銳減，政府「暴衝式修法」，導致業界缺工和人才斷層問題加劇，業界不反對照顧勞工權益，但不能只靠修法，還要有配套，否則業界無法走出經營困境。他強調，如果政府不協助業者解決上述問題，他估計旅館業在明年農曆年後將面臨倒閉潮。

廣告
  • 中台灣觀光產業代表討論如何突破當前困境，台中市旅館公會理事長鄭生昌（右2）擔心旅館業將面臨倒閉潮。（記者張菁雅攝）

    中台灣觀光產業代表討論如何突破當前困境，台中市旅館公會理事長鄭生昌（右2）擔心旅館業將面臨倒閉潮。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客 倒閉 旅館 旅館業
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：中客減少 中市旅館公會憂出現倒閉潮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.