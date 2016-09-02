中客減少 中市旅館公會憂出現倒閉潮

2016-09-02 16:40

〔記者張菁雅／台中報導〕中客來台減少，觀光旅遊業者面臨經營困境，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌今天呼籲政府加強取締非法旅宿，協助業者解決人力問題，並開拓其他觀光市場，否則旅館業在明年農曆年後將面臨倒閉潮。

鄭生昌指出，中客來台人數從5月20日至7月31日呈跳崖式衰退，民間數據統計約減少46.2％，台中市政府觀旅局積極開拓日本、韓國市場，並增加直航班機，盼在短期內解決觀光客衰退問題。

鄭生昌也說，去年1030萬人次觀光客，約有20到25％入住日租套房等非法旅宿業，而據交通部觀光局統計，7月中客來台人數較去年同期減少15％，如果政府能加強取締非法旅宿，將這20至25％觀光客轉移的合法旅宿業，業者短期內可獲得喘息，政府再輔導業者轉型、提升品質。

他同時表示，旅館業面臨內外交迫的窘境，除了中客銳減，政府「暴衝式修法」，導致業界缺工和人才斷層問題加劇，業界不反對照顧勞工權益，但不能只靠修法，還要有配套，否則業界無法走出經營困境。他強調，如果政府不協助業者解決上述問題，他估計旅館業在明年農曆年後將面臨倒閉潮。