中客減少 中市旅館公會憂出現倒閉潮
2016-09-02 16:40
〔記者張菁雅／台中報導〕中客來台減少，觀光旅遊業者面臨經營困境，台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌今天呼籲政府加強取締非法旅宿，協助業者解決人力問題，並開拓其他觀光市場，否則旅館業在明年農曆年後將面臨倒閉潮。
鄭生昌指出，中客來台人數從5月20日至7月31日呈跳崖式衰退，民間數據統計約減少46.2％，台中市政府觀旅局積極開拓日本、韓國市場，並增加直航班機，盼在短期內解決觀光客衰退問題。
鄭生昌也說，去年1030萬人次觀光客，約有20到25％入住日租套房等非法旅宿業，而據交通部觀光局統計，7月中客來台人數較去年同期減少15％，如果政府能加強取締非法旅宿，將這20至25％觀光客轉移的合法旅宿業，業者短期內可獲得喘息，政府再輔導業者轉型、提升品質。
他同時表示，旅館業面臨內外交迫的窘境，除了中客銳減，政府「暴衝式修法」，導致業界缺工和人才斷層問題加劇，業界不反對照顧勞工權益，但不能只靠修法，還要有配套，否則業界無法走出經營困境。他強調，如果政府不協助業者解決上述問題，他估計旅館業在明年農曆年後將面臨倒閉潮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 小小說 依賴粉絲團
- 「開放台電」研究結束 結案報告上網公開
- 中信女子公開賽》一洞打爆 盧曉晴掉出前段班
- 釣蝦到底可不可以吃？他專業回文獲鄉民讚爆
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」
- 彭淮南：榮譽屬全體國民 不屬個人
- 不希望遊客吃完肉包就走人 東河鄉要學習轉變
- 新豐魚群暴斃惡臭 水利會允處理
- 不靠嘴巴靠表情！「五月天」他最會撩妹
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 查樂陞併購案 高檢署反禿鷹小組拜會櫃買中心
- 劉思荻挑戰歌舞劇 大談三角戀
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 翔絮芭蕾舞團 讓法國看見台灣
- MLB》Z魔神重返前東家？道奇有意找回葛蘭基
- 你分得出來嗎？梁朝偉拍片同框替身超激似
- 驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 嘉縣新畜牧場自治條例草案 今遭退回重審
- 學生反黑箱課綱判有罪 教長籲和平理性參與審議
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 台東市公所抽水肥服務 暫停
- 供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
- 解決水問題 溪頭建配水池加壓站
- 政府部門屢次侵權 鍾孟舜：最低階的錯誤
- 《百變天后 靚顏嫩步》珍妮佛勞倫斯 ‧伏地挺身
- 迎新海報現「孝男、孝女」 校方挨轟急撤改123
- 女高中生對蔣銅像比中指 作家嗆「卒仔」引爭論
- 持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協
- 宏利人壽LPGA菁英賽》崔琦拉首回合暫居領先 徐薇淩並列第6
- 魔獸世界大玩在地梗 角色竟說「把惡魔關好關滿」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中客減少 中市旅館公會憂出現倒閉潮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分