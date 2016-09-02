老父母就住樓上 男子跑到一樓縱火
2016-09-02 17:14
〔記者陳薏云／新北報導〕永和區永利路廢棄的老舊市場30日晚間驚傳火警，秀朗派出所調閱監視器後發現，一名孫姓男子在該處徘徊，並拍下其點火動作，約談到案後孫男坦承縱火，警方8小時破案，也讓附近民眾讚好。
43歲孫姓縱火嫌犯，有傷害前科，平日開計程車維生，當天晚間不顧家中老父母住在該棟4樓，一人走到一樓的廢棄舊市場，使用打火機點燃堆積的雜物後即跑回家睡覺，居民驚見大火，即刻通報消防人員到場撲火，所幸無造成人員傷亡。
孫嫌到案後向警供稱，自己當天喝了酒吃安眠藥，只記得下樓要抽菸時，聽到市場內有聲音，就使用打火機打算照明看個仔細，沒有察覺點燃雜物。
不過警方調閱監視器發現，孫嫌點火後還回頭疑似確認是否著火，警方聯繫到孫嫌年邁的7旬父母，皆表示不可置信，但仍不斷幫兒子說話:「一定是不小心的啦」，並苦求警方高抬貴手，警方訊後仍依公共危險罪函送法辦。
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