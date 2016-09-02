大甲銅安里自來水熱鬧啟用 居民用水更安心

銅安里自來水啟用，孩童開心洗手。（記者張軒哲攝）

2016-09-02 16:13

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區銅安里有一百多戶里民數十年來使用含有重金屬的地下水，水色污濁，前年由立法院副院長蔡其昌爭取自來水管線供水，使該里的供水普及率由62.03%提高至84.35%。經五個月供水延管工程施工完成，今日舉行啟用典禮，里民放鞭炮吃湯圓，直呼洗衣不再擔心染污。

今日蔡其昌與自來水公司董事長郭俊銘，共同主持自來水供水延管工程啟用典禮，受到居民熱烈歡迎。阿嬤抱孫開心洗手、吃湯圓。此工程解決了銅安里民生用水問題及照顧居民健康，更大幅提高該里自來水普及率。

大甲區銅安里自重劃後，有一百多戶里民飽受污濁地下水之苦，里長林玉生屢次到時任立委的蔡其昌立委服務處陳情，雖然辦理了多次會勘向水利署爭取經費，但卻因戶數不夠多，無法通過評比。蔡其昌請台中市政府環境保護局來採樣分析其地下水源，分析結果發現地下水重金屬錳超標，不適合當飲用水。

蔡其昌帶著污濁地下水於立法院質詢前院長毛治國，中央103年度核定大甲銅安里供水延管工程，總經費八千萬。該工程於104年十月開始施作，於105年三月竣工。受益戶數為110戶，目前該里供水普及率已由62.03%提高至84.35%。

86歲林江祥說，地下水有濃濃鐵鏽味，水色偏紅，連洗衣服都會染色，飲用水要另外購買。他笑著說，現在衣服都可以直接用乾淨自來水，洗菜洗澡更安心！

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