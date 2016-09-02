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吃飽太閒？ 騎士向加油站對面擲信號彈

2016-09-02  16:54

［記者黃捷／新北報導］新北市有民眾今天凌晨3時許，開車行經五股區成泰路一段，驚見某機車騎士引燃信號彈，隨手丟在某加油站對面路邊，瞬間火光大作，趕緊拿手機拍下過程，大罵「吃飽太閒」，並將影片PO上網供網友公審。

警方網路巡邏時發現這則影片，隨即查訪該加油站了解案情，加油站員工表示，當時閃光只有幾秒鐘，火勢一下就熄滅，並未造成人員傷亡或財物損失。

但因隨意扔擲信號彈涉嫌公共危險，或違反社會秩序維護法，目前仍在調閱監視器追查，將通知機車騎士到案說明，釐清案情。

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  • 騎士丟擲信號彈，瞬間火光大作。（記者黃捷翻攝）

    騎士丟擲信號彈，瞬間火光大作。（記者黃捷翻攝）

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相關關鍵字： 信號彈 公共危險 加油站 社會秩序維護法
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