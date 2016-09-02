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綠葉叢中一抹藍！原來是逃逸外勞

2016-09-02  15:40

［記者黃美珠／湖口報導］「矮油」，農曆7月已過，綠色的香蕉樹中間怎麼有1抹藍色的影子在晃！？原來是26歲逃逸的黃姓越南籍男勞工昨天晚上跟另名一樣來台打工卻逃跑的潘姓同鄉，共乘1台籍男性友人的車經過竹北警分局設在湖口榮光路的擴檢點時，一時心虛各自落跑。

潘男立刻被捕，黃男則跳入草叢中，一度跳進臭水溝內躲藏，但因受不了水溝的惡臭只好匆忙起身，把自己改「塞入」一片香蕉樹中，希望綠色的、濃密的香蕉樹葉可以在夜色中協助遮蔽身著藍色T恤的他。

無奈當時也配合擴檢在場的竹北警分局2組組長廖信凱緊追不放，拿著手電筒尾隨且四處巡視。

就在幾乎要放棄的當下，廖信凱說「矮油，怎麼一片綠色的香蕉葉中有抹藍色的影子」，他定睛一看，竟然是條「漢子」塞在香蕉樹之間，正是脫逃的黃姓越勞無誤！

警方今天訊後把黃姓、潘姓脫逃越勞，統統押解交由移民署新竹縣專勤隊依法處理。

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  • 身著藍色T恤的黃姓逃逸男越勞隱身綠色的香蕉樹中，被緊追不放的竹北分局2組組長廖信凱逮著。（圖由警方提供）

    身著藍色T恤的黃姓逃逸男越勞隱身綠色的香蕉樹中，被緊追不放的竹北分局2組組長廖信凱逮著。（圖由警方提供）

  • 身著藍色T恤的黃姓逃逸男越勞（中）隱身綠色的香蕉樹中，被緊追不放的竹北分局2組組長廖信凱（右）逮著。（圖由警方提供）

    身著藍色T恤的黃姓逃逸男越勞（中）隱身綠色的香蕉樹中，被緊追不放的竹北分局2組組長廖信凱（右）逮著。（圖由警方提供）

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