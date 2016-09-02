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殺女狠父二審判8年 又認了殺7月大幼子遭訴

2016-09-02  15:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕37歲男子江文吉因4歲女兒恩恩尿床，竟用掃把柄打死女兒後埋屍山區，經高院判處8年徒刑，因當時恩恩才7個月大的同父異母弟弟也失蹤，警方懷疑同樣慘遭毒手，因而另案偵辦；江男一開始聲稱，幼子被他以10萬元「賣掉了」，後坦承因不耐幼子哭鬧把他打死，屍體裝在行李箱後丟在出租房間床下，但檢警遍尋不著幼子屍體，歷經一年多追查，新北地檢署今日偵查終結，仍依傷害致死等罪嫌起訴江男。

新北檢發布新聞稿表示，江男一開始謊稱幼子已送人領養，企圖混淆偵查方向，經檢察官深入追查，突破嫌犯心防後，江男才坦承他於97年9月間，在台北市中山區某出租套房內，因幼子哭鬧不休，一時情緒失控下，徒手將其毆打致死，並以防水行李袋、塑膠袋層層包裹遺體放在租屋處，經測謊通過，且與妻子葉曉翠曾目擊江男毆打幼子瀕臨死亡等情節相符。

而其幼子死亡原因，經法務部法醫研究所綜合相關卷證資料鑑定，認為即可能因顱內出血，導致中樞神經休克死亡，且江男將遺體以防水行李袋、塑膠袋層層包裹，因幼嬰極易木乃伊化，導致臭味不易散逸，後續承租人難以察覺等結論。檢方依據目擊證人及其他多名證人之證詞、法醫研究所之鑑定意見等，認為與江男自白相符，因此依法提起公訴。

江文吉供稱，因當時並無代步工具，無法處理遺體，遂將幼子遺體放在其租屋處，隨後即搬離，不知遺體下落。警方清查該出租套房自97年迄今的多名租屋房客，亦無所獲，遺體部分仍由警方繼續清查中。

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  • 狠父江文吉（中）殺害女兒恩恩及7個月大的幼子，雖然至今尚未尋獲幼子屍體，但檢方仍依傷害致死罪嫌將他起訴。（檔案照，記者吳仁捷攝）

    狠父江文吉（中）殺害女兒恩恩及7個月大的幼子，雖然至今尚未尋獲幼子屍體，但檢方仍依傷害致死罪嫌將他起訴。（檔案照，記者吳仁捷攝）

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