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惡男偷拍嘿咻特寫 竟還幫女方設定成大頭照...

2016-09-02  15:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市黃姓男子前年透過網路聊天室認識年僅14歲的少女小潔（化名），兩人陸續發生3次性關係，其中1次黃男還邊嘿咻邊拿手機紀錄過程，事後他不滿小潔要分手，竟盜用小潔帳號密碼登入臉書，將淫照設定成小潔的大頭照，今被士林地院判處1年徒刑，緩刑3年並交付保護管束，可上訴。

據悉，黃男前年4月間認識小潔後展開熱烈追求，雙方發展成男女朋友，小潔經不起黃男苦苦哀求，答應發生性關係，兩人分別在103年8月、104年1月及104年7月至女方住處嘿咻，合計發生3次性關係。

檢警發現，黃男在104年1月時，一邊嘿咻還一邊用手機拍下小潔性器官，後來小潔要求分手，他挽留不成，竟氣得以小潔的帳號密碼登入臉書，將珍藏的淫照設定成小潔的臉書大頭照，讓所有網友得以「共賞」。

士林地院審理後，審酌黃男犯後積極尋求和解，也已獲得小潔家屬原諒，將他依妨害性自主、妨害電腦使用及兒少性交易防制條例等，判處1年徒刑，緩刑3年。

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相關關鍵字： 兒少性交易防制條例 嘿咻 妨害性自主 妨害電腦使用 性關係 淫照
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