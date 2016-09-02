研究生撿屍性侵兩女 判坐牢6年半再判賠

2016-09-02 15:05

〔記者楊國文／台北報導〕高姓碩士生和鄭姓友人，被控分別將在夜店搭訕認識的兩名酒醉正妹「撿屍」後性侵，高男甚至輪流性侵兩女，高、鄭到案均辯稱是你情我願的「一夜情」，日前各被判刑6年半、3年10月定讞，小柔另對高男索賠100萬元，高等法院今日判高男應賠償精神慰撫金50萬元確定。

高、鄭兩男是於100年12月某日深夜，在北市信義區某夜店飲酒作樂，搭訕認識小柔、小玲（化名）後，一起喝酒跳舞，凌晨3時許，高、鄭2人見兩女已有濃厚酒意，假意要載她們回家而攔搭小黃，卻指示運將他們載往北市松山區的摩鐵，高、鄭分別攙扶閉眼、垂著頭、全身癱軟的小柔、小玲進入摩鐵開房間，各在312號、320號房性侵意識不清的兩女。

近淩晨4時，鄭男和小玲性交完後，傳簡訊告訴高男已完事，將先離去，高男接著到320號房查看，看見躺在床上的小玲，竟又性侵她後，裝作若無其事返回312號房。

高、鄭到案辯稱，和小柔、小玲在夜店時即親熱擁吻，且2女到摩鐵時仍意識清醒，雙方性交是一夜情，非性侵，但法院依摩鐵監視器畫面、櫃檯人員證詞顯示，兩女到摩鐵已是酒醉狀態，依乘機性交罪重判高男6年半、鄭男3年10月定讞，應入獄。

被害人小柔不甘受辱，事後對高男求償100萬元，但高男仍堅稱，和小柔是互有好感才發生性行為，性交是一夜情。

高等法院認為，縱使如高男所言，小柔和高男在夜店有親熱互動，不代表同意和他性交，認定他性侵小柔事證明確，判應支付賠償精神慰撫金50萬元確定。