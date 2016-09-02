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冒名盤查大痣漏餡 褲、車頭再搜出彈、毒

2016-09-02  14:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕通緝犯楊宇民被板橋警方攔下，冒稱胞兄身分企圖矇混員警，但楊男左嘴角一顆大痣與照片男子一眼看出是不同人，板橋警分局派出所警方以人臉辨識比對，赫見楊嫌是毒品通緝犯，員警再拆開楊嫌褲頭、車頭，揪出楊嫌藏放的安非他命、吸食器與子彈，全案帶回法辦。

新北市板橋警分局板橋派出所員警，1日下午5點到中和區中正路追查毒品，發現毒品疑犯現身，員警上前攔下他，楊嫌辯稱自己是楊O民，但警方發現，疑犯左嘴角有顆大痣，與警用小電腦中的民眾照片有很大差異。

警方進一步揪出疑犯為47歲毒品通緝犯楊宇民，更在他的褲頭起出一小包安非他命、在他機車車頭、置物箱起出吸食器與5發子彈；楊嫌辯稱吸毒是為提神，而子彈則是朋友寄放。

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  • 板橋警方逮獲毒品通緝犯楊宇民，從他左嘴角一顆大痣，揪出他冒名接受盤查。（記者吳仁捷翻攝）

    板橋警方逮獲毒品通緝犯楊宇民，從他左嘴角一顆大痣，揪出他冒名接受盤查。（記者吳仁捷翻攝）

  • 板橋警方在嫌犯機車車頭、置物箱起出吸食器與5發子彈。（記者吳仁捷翻攝）

    板橋警方在嫌犯機車車頭、置物箱起出吸食器與5發子彈。（記者吳仁捷翻攝）

  • 褲頭搜出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    褲頭搜出毒品。（記者吳仁捷翻攝）

  • 板橋警方逮獲毒品通緝犯楊宇民，從他左嘴角一顆大痣，揪出他冒名接受盤查。（記者吳仁捷翻攝）

    板橋警方逮獲毒品通緝犯楊宇民，從他左嘴角一顆大痣，揪出他冒名接受盤查。（記者吳仁捷翻攝）

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